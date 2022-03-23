Рабиолог, Хирург, Травматолог

Добрый день!

Судя по описанию заключения узи и выставленного диагноза, лечение назначено правильное и адекватное.



Почему возникла такая проблема?

- влияет много факторов, и перенесенные инфекции, изменения состояния крови , ее вязкости, наследственный фактор, прием гормональных препаратов и др.



Зачем к сосудистому хирургу?

-консультация-стандартная процедура, чтобы доктор внимательно посмотрел ваши ноги, описание узи, клапанов и т д, возможно решил вести дальше профилактику заболевания(чулки и венотоники курсами 2р в год), либо если клапананы несостоятельны, есть рефлюкс, варикоз-предложил оперироваться.



Почему не положили в стационар?

-Т к тромб фиксирован, не флотирует, риска оторваться нет. Плюс тромбофлебит до уровня колена можно лечить амбулаторно.

Т. е оценили все риски и решили, что вы вполне справитесь в домашних условиях под наблюдением доктора амбулаторно.



Сколько ходить в чулках?

- первые пол года точно.

Далее если предстоит день на ногах, длительные пешие прогулки, то тоже необходимо их одевать и носить в будущем.



Тромб рассосется?

-рассосется, тромбофлебит хорошо лечиться, только не так быстро как хотелось бы .

Контрольные узи от начала лечения выполняют через 1 мес, через 3 мес и через 6 мес.

Обычно к 6 мес все рассасывается и проходимость вены восстанавливается.

Здоровья Вам!

