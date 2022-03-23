Консультация сосудистого хирурга /

Тромбофлебит — вопрос №818105

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Здравствуйте. 11.03 заболела голень,от 14.03 на дуплексе вен всё было хорошо.17.03 началась одышка,давление 140/80 пульс 115 в спокойном состоянии.20.03 нога отекла. 22.03 переделали дуплекс. Заключение:окклюзирующий тромбоз глубоких вен левой н/к в подколенно-берцовом сегменте. Диагноз поставили:тромбофлебит подколенно-берцового сегмента слева. Лечение: ксарелто 15мг 2р/д 3нед,затем 20мг 1р/д длит. Детралекс 1000мг 1р/д 1.5мес Гепариновая мазь. Компрес. Чулки 2кл. И сказали обратиться за консультацией к сосудистому хирургу,которого нет. Только платно искать. Если мне уже поставили диагноз и лечение прописали зачем мне к сосудистому хирургу? Может ли тромб оторваться? Почему меня не положили в стационар? Сколько дней(месяцев) ходить в комп. Чулках? Из-за чего в 29 лет может появиться тромб? Я пью таблетки противозачаточные на протяжении 5 лет и сдавала каждый год анализ по рекомендации гинелога, последний раз в августе 21г всё было хорошо. Можно ли в дальнейшем заниматься спортом? Тромб рассосётся от лечения?

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тромб
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Хирург
Здравствуйте.
Прикрепите пожалуйста последний протокол узи вен ног
Коагулограмму, Д-димер сдавали?
Гормональная контрацепция назначена с лечебной целью?
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Клиент
Ольга, у меня нет протокола УЗИ,т.к. его забрали у меня и вклеили в карточку. Кроме этого мне больше никаких анализов не назначали. Противозачаточные пью с целью контрацепции.
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Хирург
По краткому описанию результата узи :имеются тромботические массы в глубоких венах голени, окклюзирующие просвет, без признаков флотации, т. Е они фиксированы и не оторвутся, не представляют угрозы в плане ТЭЛА.
Почему Вас не госпитализировали? Вероятнее всего потому что процесс не острый и тромб стабильный(фиксированный).
На данный момент лечение Вам назначили адекватное, т. Е Вам показан приём ксарелто 15мг 2р.д до 21дн, затем с 22дн по 20мг /сут в среднем до 6 мес (ориентируемся на узи вен ног и Д-димер крови).
Детралекс1000мг /сут 2мес курсами 2р.г.
Компрессионный трикотаж 2 класс компрессии. (чулки или колготы) носите их в течение дня, одевайте утром, не вставая с кровати. На ночь, перед сном снимайте.
Ходите до появления утомлёния в ногах. Почувствуете усталость, полежите, отдохнити, ноги положите на возвышение.
Контроль динамики лечения:
-Узи контроль 1р/3мес.
-коагулограмма (ачтв, мно, пти, фибриноген), Д-димер 1р /мес.
Под влиянием антикоагулянта(кварелто) просвет вены восстановится(реканализация), улучшится реология крови и снизятся риски ретромбозов.
Процесс реканализации вены не быстрый, в среднем 6-12 мес,в любом случае исход благоприятный.
Также рекомендую Вам обследоваться на предмет тромбофилий, т е сдать расширенный гемостаз и мутации гемостаза. Компетентный в этом специалист-гематолог. К нему необходимо записаться.
Также по поводу коков, на данный момент из необходимо отменить, обсудите этот момент со своим гинекологом.
Будьте здоровы!
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Клиент
Ольга, хорошо,спасибо. Мне же не противопоказано двигаться? Я могу делать все домашние дела как и раньше? Через сколько можно начать заниматься спортом?
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Хирург
Умеренные физические(ходьба) нагрузки полезны, они стимулируют работы мышечно-венозной помпы и соответственно улучшают реканализацию вены.
Спорт (бег, фитнес, пилатес) можно будет начать не ранее 6мес, с учётом результатов уздг вен ног
Принятый ответ
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Клиент
Ольга, спасибо за ответы
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Рабиолог, Хирург, Травматолог
Добрый день!
Судя по описанию заключения узи и выставленного диагноза, лечение назначено правильное и адекватное.

Почему возникла такая проблема?
- влияет много факторов, и перенесенные инфекции, изменения состояния крови , ее вязкости, наследственный фактор, прием гормональных препаратов и др.

Зачем к сосудистому хирургу?
-консультация-стандартная процедура, чтобы доктор внимательно посмотрел ваши ноги, описание узи, клапанов и т д, возможно решил вести дальше профилактику заболевания(чулки и венотоники курсами 2р в год), либо если клапананы несостоятельны, есть рефлюкс, варикоз-предложил оперироваться.

Почему не положили в стационар?
-Т к тромб фиксирован, не флотирует, риска оторваться нет. Плюс тромбофлебит до уровня колена можно лечить амбулаторно.
Т. е оценили все риски и решили, что вы вполне справитесь в домашних условиях под наблюдением доктора амбулаторно.

Сколько ходить в чулках?
- первые пол года точно.
Далее если предстоит день на ногах, длительные пешие прогулки, то тоже необходимо их одевать и носить в будущем.

Тромб рассосется?
-рассосется, тромбофлебит хорошо лечиться, только не так быстро как хотелось бы .
Контрольные узи от начала лечения выполняют через 1 мес, через 3 мес и через 6 мес.
Обычно к 6 мес все рассасывается и проходимость вены восстанавливается.
Здоровья Вам!
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Клиент
Надежда, спасибо за подробный ответ. Противозачаточные лучше не пить? Когда можно будет начать заниматься спортом?
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Рабиолог, Хирург, Травматолог
Сейчас на время лечения тромбофлебита отмените противозачаточные, после лечения обратитесь к гинекологу и с учетом перенесенного тромбофлебита , совместно подберете наиболее подходящий для Вас препарат.
Спорт пока нужно отложить , я имею ввиду интенсивные физ нагрузки в тренажерном зале, до 3х месяцев.
Но ходить (например на дорожке беговой)разрешается. Дозированная ходьба разрешена.К полным физнагрузкам и спорту вернётся не раньше чем через 6 месяцев
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Клиент
Надежда, спасибо за подробные ответы
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Хирург
Здравсвтуйте. Касательно ваших вопросов, тромб мог образоваться на фоне приема КОКов (они увеличивают риски тромбоза). Чтобы было понимание оторется ли тромб нужно результат сканирования узи посмотреть. Если там нет признаков флотации тромба тогда рисков практически нет. Сосудистый хирург нужен чтобы отконтролировать назначенное лечение и он все таки профильный специалист чтобы осмотрел очно. Лечение в принципе правильное назначено, но при данной проблемы конечно было бы лучше пройти лечение на стационарных условиях (в хирургии). Тромбы несомненно должны реканализироваться но нужно время на это и достаточно долго не менее месяца. Будьте здоровы
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