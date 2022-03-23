Здравствуйте. 11.03 заболела голень,от 14.03 на дуплексе вен всё было хорошо.17.03 началась одышка,давление 140/80 пульс 115 в спокойном состоянии.20.03 нога отекла. 22.03 переделали дуплекс. Заключение:окклюзирующий тромбоз глубоких вен левой н/к в подколенно-берцовом сегменте. Диагноз поставили:тромбофлебит подколенно-берцового сегмента слева. Лечение: ксарелто 15мг 2р/д 3нед,затем 20мг 1р/д длит. Детралекс 1000мг 1р/д 1.5мес Гепариновая мазь. Компрес. Чулки 2кл. И сказали обратиться за консультацией к сосудистому хирургу,которого нет. Только платно искать. Если мне уже поставили диагноз и лечение прописали зачем мне к сосудистому хирургу? Может ли тромб оторваться? Почему меня не положили в стационар? Сколько дней(месяцев) ходить в комп. Чулках? Из-за чего в 29 лет может появиться тромб? Я пью таблетки противозачаточные на протяжении 5 лет и сдавала каждый год анализ по рекомендации гинелога, последний раз в августе 21г всё было хорошо. Можно ли в дальнейшем заниматься спортом? Тромб рассосётся от лечения?
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